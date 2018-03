Lavoro, Polverini (Fi): Boeri non crei inutili allarmismi

Roma, 9 mar. - "Mentre il presidente Tito Boeri continua a rilasciare interviste che generano inutili allarmismi sulla tenuta del sistema previdenziale, l'INPS non paga, da gennaio, la Naspi ai disoccupati e fa dire ai propri call center che non ha liquidità: una vergogna tutta italiana alla quale occorrerà presto porre rimedio cambiando i vertici dell'istituto". Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia, Renata Polverini, che aggiunge: "Qualcuno in queste ore si sta interrogando se sia vera la notizia che i Caf stiano ricevendo centinaia di richieste per il reddito di cittadinanza ma a me risulta, per certo, che l'indennità ai disoccupati che doveva essere pagata a febbraio ancora non è stata corrisposta a tutti gli aventi diritto e che l'istituto, interrogato, abbia risposto che forse gli emolumenti dovuti saranno corrisposti soltanto il 18 marzo, non si sa ancora se comprensivi della mensilità di febbraio oppure no".

"Sembra anche che i mancati pagamenti siano stati fatti senza alcun criterio, ammesso che possa esisterne uno per stabilire chi "favorire" in situazioni così difficili come quelle che riguardano le persone che hanno perso il lavoro. Penso che il Ministero del Lavoro - se non ha definitivamente abdicato le sue funzioni in favore del MISE - debba immediatamente chiedere conto al loquace Boeri di questa incresciosa situazione e porvi subito rimedio", conclude.