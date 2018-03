Attacchi Parigi, Salah parla per la prima volta in tribunale

Roma, 9 mar. - Salah Abdeslam, l'unico membro ancora in vita del commando dello Stato Islamico (Isis) dell'attacco a Parigi del 13 novembre 2015 costato la vita a 130 persone, ha parlato oggi per la prima volta davanti al giudice francese incaricato delle indagini. Lo ha fatto per chiarire la posizione di una persona sospettata di averlo aiutato nella sua latitanza. E' quanto ha appreso l'agenzia France Presse da una fonte vicina al dossier.

Messo a confronto con Oulkadi, un parente di suo fratello Brahim morto il 13 novembre in un attentato suicida, Salah Abdeslam ha affermato di non aver "mai chiesto" l'aiuto di questa persona, secondo questa fonte. Rimasto in silenzio dal suo trasferimento dal Belgio alla Francia nell'aprile 2016, Salah si è tuttavia rifiutato di parlare del proprio coinvolgimento negli attacchi.