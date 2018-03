Roma, 9 mar. - Appello alla responsabilità da parte del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. In occasione della firma con i sindacati del nuovo modello contrattuale, il leader degli industriali, con un riferimento al momento delicato che sta attraversando il Paese, ha detto: "bisogna fare le cose con responsabilità e costruire una stagione in cui crescita e competitività non siano i fini ma i mezzi".