Consip: non ancora aggiudicata gara per fornitura autobus P.A.

Roma, 9 mar. - A seguito delle notizie apparse su alcuni organi di stampa, Consip precisa che la gara per la fornitura di autobus alle pubbliche amministrazioni non è stata aggiudicata. Sono infatti ancora in corso i lavori della commissione di giudicazione, che ha da pochi giorni proceduto all`apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

A quest`atto seguiranno le attività, previste dal disciplinare di gara, di comprova documentale e di verifiche sui mezzi offerti dai concorrenti risultati primi in graduatoria.

Solo alla conclusione di queste attività si procederà con l`aggiudicazione definitiva della gara.