Roma, 9 mar. - L'accordo tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil su nuove relazioni industriali e modello contrattuale arriva "in un momento particolare per il Paese, che si è espresso con il voto, e con l'economia in leggera ripresa. Con questo accordo vogliamo favorire il decollo della ripresa economica". È quanto ha affermato il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, dopo la firma dell'intesa.