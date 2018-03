Roma, 9 mar. - "In un momento delicato per il Paese le parti sociali si compattano e non si dividono". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione della firma dell`accordo sui nuovi contratti.

Con l`accordo si dimostra che si passa "dalla stagione del conflitto alla stagione del confronto" a partire dalle fabbriche.