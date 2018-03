Contratti, Camusso: accordo è investimento su autonomia parti

Roma, 9 mar. - L'accordo tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil rappresenta "un investimento sull'autonomia delle parti" sociali. Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, subito dopo la firma definitiva dell'intesa su nuove relazioni industriali e modello contrattuale.

"L'accordo - ha proseguito - è un investimento che unitariamente facciamo sulla funzione della contrattazione. Decliniamo una serie di principi e modalità per uscire dalla crisi e investire sul futuro". Camusso ha aggiunto che "veniamo da una lunga stagione dove l'autonomia delle parti è stata messa in discussione. Con questa intesa riaffermiamo la centralità della funzione del lavoro e della funzione industriale" che secondo il numero uno della Cgil non sempre sono state al centro delle politiche del Governo.