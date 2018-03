Brunetta: bene accordo Confindustria-sindacati su contratti

Roma, 9 mar. - "Accogliamo con interesse l'accordo sulla contrattazione, le politiche del lavoro e la rappresentanza che è stato siglato oggi da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL. Auspicando che esso possa coinvolgere anche le altre organizzazioni datoriali, ognuna con le sue specificità, nelle prossime settimane, certamente si iscrive in quegli strumenti del dialogo sociale determinanti per assicurare la crescita e la coesione sociale dell'Italia. Accordi che, quando sono stati virtuosi, perché fondati sulla reciproca concessione, hanno prodotto importanti risultati per i lavoratori, le imprese, il Paese". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Il centrodestra è sempre stato attento - aggiunge - alle intese con le parti sociali e ha sempre promosso un confronto volto a trovare le soluzioni migliori affinché i salari crescessero, le imprese potessero investire, i meccanismi di redistribuzione potessero essere avviati. E' un impegno che il centrodestra intende mantenere anche nelle proposte di politica economica che ci apprestiamo a fare per il governo del Paese".

