Puglia (M5s): dialogo con tutti per "governo di buona volontà"

Roma, 9 mar. - Con chi farete la maggioranza per poter governare? "Ci sono persone di buona volontà. In questo caso o decidono che la loro compagine politica non ha più senso di esistere o ci sono intere forze politiche che possono sostenere" un governo M5S. Lo ha detto Sergio Puglia, senatore 5 stelle, arrivando al Parco dei Principi per la riunione con i neo eletti. "Ci sono le possibilità per dialogare con tutti. All'interno delle commissioni ci sono persone ragionevoli che hanno a cuore l'interesse del paese" ha concluso.