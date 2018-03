Roma, 9 mar. - "È andata benissimo". Così ha risposto Luigi Di Maio ai giornalisti che all'uscita dell'hotel parco dei principi gli hanno chiesto come fosse andata la riunione con i neo eletti. Il capo politico M5S è rimasto in albergo neanche un'ora. Arrivato alle 13,45 in taxi con Davide Casaleggio è andato via intorno alle 14,45 sempre in taxi. Prima di salire in macchina si è intrattenuto con una persona sulla sedia a rotelle.