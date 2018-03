Unhcr, settimo anno di guerra in Siria: una colossale tragedia umana -4

Roma, 9 mar. - Nel frattempo, per milioni di siriani in esilio le condizioni diventano sempre più disperate, con la stragrande maggioranza dei rifugiati che vive al di sotto della soglia di povertà. Oltre tre quarti dei rifugiati nelle aree urbane della Giordania e del Libano non sono in grado di soddisfare le loro esigenze in termini di accesso a cibo, alloggio, salute o istruzione di base.

La percentuale di bambini rifugiati che riescono ad andare scuola è aumentata negli ultimi anni, tuttavia 1,7 milioni di rifugiati siriani in età scolastica, pari al 43 per cento, sono ancora esclusi dall'accesso all'istruzione. I sistemi nazionali delle scuole pubbliche nei Paesi ospitanti stanno facendo i doppi turni per accogliere gli studenti siriani e hanno bisogno di molto più sostegno.

"Mentre ci si concentra sulla devastazione in Siria, non dovremmo dimenticare l'impatto sulle comunità di accoglienza nei Paesi limitrofi e l'effetto che tanti anni di esilio hanno avuto sui rifugiati", ha dichiarato Grandi. "Finché non c'è una soluzione politica al conflitto, la comunità internazionale deve intensificare i propri investimenti nei Paesi ospitanti".(Segue)