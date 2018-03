Unhcr, settimo anno di guerra in Siria: una colossale tragedia umana -3

Roma, 9 mar. - "Anche in guerra, ci sono regole che tutte le parti devono rispettare. In Siria, anche l'opzione di abbandonare le aree di conflitto per trovare sicurezza in altre parti del Paese è sempre meno praticabile. L'accesso umanitario a chi è in condizioni di bisogno deve essere garantito. Alla persone deve essere consentito di partire per cercare rifugio e i civili e le infrastrutture civili, tra cui ospedali e scuole, devono essere protetti a tutti i costi", ha dichiarato Grandi.

La pericolosa situazione all'interno dei confini siriani, nel frattempo, infrange le speranze di milioni di rifugiati siriani che vivono in Turchia, Libano, Giordania, Egitto e Iraq che sognano di tornare a casa non appena le condizioni di sicurezza lo permettano.

"Considerato che in alcune parti della Siria gli scontri sono più feroci che mai, i rifugiati sono comprensibilmente ancora troppo spaventati per fare ritorno", ha dichiarato Grandi. L'Unhcr sta approntando i preparativi per assistere i rimpatri, ma la situazione della sicurezza deve migliorare considerevolmente prima che possano verificarsi.(Segue)