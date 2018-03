Unhcr, settimo anno di guerra in Siria: una colossale tragedia umana

Roma, 9 mar. - L'implacabile sofferenza dei civili siriani evidenzia il vergognoso fallimento della volontà politica di trovare una soluzione, di fronte ad un nuovo tracollo nel lungo conflitto in Siria, che questo mese giunge al suo sconfortante settimo anniversario. Lo ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi nella giornata di oggi in un comunicato dell'agenzia dell'Onu.

"Questa guerra lunga sette anni ha lasciato dietro di sé una tragedia umana colossale. Per il bene di chi è ancora vivo, è giunto il momento di porre fine a questo conflitto devastante. Non ci sono vincitori chiari in questa insensata ricerca di una soluzione militare. Ma è chiaro chi ha perso: l`intero popolo siriano", ha aggiunto.

Sette anni di combattimenti hanno provocato centinaia di migliaia di vite, indotto 6,1 milioni di persone a fuggire dalle proprie case in Siria e costretto 5,6 milioni di rifugiati a cercare sicurezza nei Paesi limitrofi della regione. (Segue)