Quebec propone osservatorio internazionale su I.A.

Roma, 9 mar. - Il Quebec ha proposto di creare un'Organizzazione mondiale dell'intelligenza artificiale (Omia) per lavorare sulle questioni sociali ed etiche di questa tecnologia, hanno detto a Parigi funzionari del governo del Quebec che visitano una start-up francese. Il governo del Québec proporrà di stanziare fondi nel prossimo bilancio della provincia canadese per lavorare su questo progetto, ha dichiarato all'AFP il ministro delle relazioni internazionali e della francofonia del Quebec Christine Saint-Pierre. "Non abbiamo ancora uno schema preciso", ma si tratterà di "una struttura globale che riunirà politici, persone della società civile, ricercatori, accademici" per lavorare sulle conseguenze etiche e pratiche dell'intelligenza artificiale "sulla società"

Si tratterebbe di stabilire una sorta di "torre di controllo" dell'intelligenza artificiale, che potrebbe "rassicurare la popolazione" suscettibile di sentirsi a volte minacciata dagli usi futuri di questa nuova tecnologia, ha spiegato la signotra Saint-Pierre.

Il premier del Quebec Philippe Couillard e la signora Saint-Pierre hanno parlato di questo progetto durante una visita a Parigi nei locali del servizio di giovani Snips.