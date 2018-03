Labriola (Fi): centrodestra ha carte in regola per goverrno

Roma, 9 mar. - "L`Italia ha bisogno di un governo in tempi brevi, che sia stabile e che possa garantire un percorso di riscatto e di crescita al Paese. Un ritorno immediato al voto significherebbe il fallimento pieno della politica. Come sostiene il presidente Silvio Berlusconi, si devono invece produrre le condizioni di una maggioranza che sia in grado di raccogliere un consenso adeguato in Parlamento". Lo afferma in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

"Prima la manovra correttiva, quindi la legge di Bilancio, il governo e le Camere saranno chiamati sin dai prossimi mesi a dar prova di estremo senso di responsabilità - prosegue l`esponente azzurra - come è possibile di fronte a tutto questo, alla necessità della nostra economia di ritrovare vigore, alla povertà in continua crescita, pensare ad un continuo ricorso al voto? Uscire dallo stallo è condizione obbligata, sono certa che in Parlamento, facendo appello ai senatori e ai deputati di buon senso di altre forze politiche, troveremo i numeri per dare al Paese un esecutivo in grado di rimettere in moto la nostra Italia".