M5s: nuovi gruppi sono #Lampadinagialla che illumina Parlamento

Roma, 9 mar. - "Oggi ci incontreremo con tutti i nuovi portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini, a partire dalla definizione del Def in cui inseriremo le nostre proposte per la politica economica del Paese. L'obbiettivo è uno: garantire felicità e un'alta qualità della vita agli italiani. I portavoce eletti nelle liste del MoVimento 5 Stelle in tutto sono 339: 227 alla Camera e 112 al Senato". E' quanto si legge in un post a firma del Movimento cinque stelle pubblicato sul blog delle stelle.

"Sei seggi alla Camera e uno al Senato ci devono ancora essere assegnati perché in alcune regioni la nostra affermazione è stata talmente netta che sono stati eletti tutti i candidati e quindi il ministero sta ancora facendo i calcoli per il ripescaggio dalle altre regioni - si precisa -. Nei prossimi giorni imparerete a conoscerli meglio. Nel frattempo in bocca al lupo e auguri a tutti!".