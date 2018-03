Usa: +313.000 posti di lavoro a febbraio, disoccupazione... -2

New York, 9 mar. - Nel settore costruzioni, ci sono stati 61.000 nuovi posti di lavoro, il maggior aumento in quasi 11 anni. Aumenti si sono registrati in tutti i settori; in rialzo la partecipazione alla forza lavoro di 0,3 punti al 63 per cento, ma si attesta sempre attorno ai minimi degli ultimi 40 anni. L'occupazione cresce da 89 mesi consecutivi, la serie migliore mai registrata.

I dati relativi a dicembre e gennaio sono stati rivisti, facendo registrare un aumento di 54.000 posti di lavoro I salari orari - attentamente monitorati perché indicano l'assenza o meno di pressioni inflative - sono saliti a febbraio, rispetto a gennaio, di 4 centesimi a 26,75 dollari; su base annuale, sono cresciuti del 2,6 per cento; la durata media della settimana lavorativa è diminuita di 0,1 ore a 34,5 ore.