New York, 9 mar. - A febbraio, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione si è mantenuto ai minimi degli ultimi 17 anni. Negli Stati Uniti, sono stati creati 313.000 posti di lavoro, mentre gli analisti attendevano un dato a 205.000 unità. Stando a quanto riferito dal dipartimento al Lavoro, il tasso di disoccupazione è rimasto al 4,1% per il quinto mese consecutivo, ai minimi dal dicembre 2000; gli analisti, però, si aspettavano un calo al 4 per cento.