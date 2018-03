Bitcoin sotto 9.000 dollari dopo strette regole in Usa e Giappone

Roma, 9 mar. - Bitcoin in netto ribasso, fin sotto i 9.000 dollari con un minimo di seduta a 8.371 dollari secondo la piattaforma Coindesk. Flessioni che seguono una serie di sviluppi potenzialmente problematici per il settore delle cosiddette criptovalute. La Sec, la U.S. Securities and Exchange Commission, ha avvertito che gli operatori che offrono servizi di scambio su "asset digitali che risultano esser titoli" dovranno registrarsi.

Nel frattempo il Giappone ha ordinato il blocco delle operazioni a due piattaforme di cyberdivise. Secondo l'Agenzia nipponica che vigila sui servizi finanziari una di queste due entità, la Fsho "non ha un sistema efficace di controllo degli scambi e non ha formato i suoi dipendenti", mentre l'altra, la Bit Station "ha distratto dei depositi di moneta virtuale di alcuni clienti per propri fini".

L'autorità ha ordinato ad entrambe la sospensione delle operazioni per un intero mese e questo provvedimento segue lo scandalo per l'hackeraggio di un'altra piattaforma, Coincheck, lo scorso gennaio. I due operatori coinvolti non sono stati raggiungibili per commentare la questione.