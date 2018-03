Sala: firma Olanda su Ema attesa, c'è ancora spazio per Milano

Milano, 9 mar. - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il fatto che il governo olandese abbia firmato il contratto per la costruzione della nuova sede dell'Ema a Amsterdam era atteso e non cambia la situazione rispetto al contenzioso avviato dal capoluogo lombardo. "Al loro posto - ha commentato Sala - avrei fatto lo stesso, cercherei di accelerare". Per il sindaco invece "non è male la notizia che il Tribunale Ue non abbia rigettato la nostra istanza, ma l'abbia passata alla Corte Europea, quindi di spazio c'è n'è ancora". La firma del contratto, ha ribadito il primo cittadino, era invece "una cosa attesa, l'avevano annunciato. Io non ho mai detto che avessimo tante possibilità ma bisogna andare avanti" ha concluso.