Milano, 9 mar. - "Spero che il pd sia a disposizione per dare una via d'uscita al Paese, a prescindere da chi uscirà dalle primarie". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Milano. "Se tutti dicono che al centro c'è il lavoro - ha aggiunto - riteniamo che su questo tema il programma del centrodestra abbia proposte concrete e realizzabili".