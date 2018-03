Roma, 9 mar. - "Dovete smettere di offendere i meridionali dicendo che ci hanno votato per il reddito di cittadinanza. Perché al sud c'è oppressione, mala giustizia, mala sanità, c'è di tutto nel meridione Non certo per le baggianate che si stanno dicendo". Lo ha detto il senatore M5S Sergio Puglia, arrivando all'assemblea dei neoeletti M5s all'hotel Parco dei Principi di Roma.