Governo, Polverini (Fi): M5s non sa che pesci pigliare

Roma, 9 mar. - "Mi sembra che i grillini siano un po` frastornati in questa fase post voto e che non sappiano che pesci prendere. Al momento infatti le uniche proposte concrete per dare al paese un governo sono arrivate dal centrodestra sia dal punto di vista dei prossimi passaggi istituzionali che da quello del programma sul quale costruire un`intesa. D`altra parte era chiaro che, dopo la propaganda, gli slogan e le promesse sbandierate durante la campagna elettorale, per Di Maio tutti i nodi sarebbero venuti al pettine. Vedremo ora come intende scioglierli traducendo in realtà tutto quello su cui si è impegnato con gli italiani". Lo dichiara in una nota Renata Polverini, deputata di Forza Italia.