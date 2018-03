Roma, 9 mar. - "No, é il primo atto che dovremo fare a livello parlamentare perché lo dobbiamo approvare entro il 10 aprile. Sicuramente è una questione importante e noi cercheremo di inserire quelli che sono i nostri obiettivi per il programma". Lo ha dichirato ai giornalisti all'hotel Parco dei Principi dove Luigi Di Maio incontra i neo eletti M5s in Parlamento il deputato M5s Carlo sibilia.

Red.-Pol