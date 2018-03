Siria, Erdogan: Turchia può entrare "in qualsiasi momento" a Afrin

Roma, 9 mar. - Le forze turche possono entrare "in qualsiasi momento" nella città di Afrine, enclave nel nord-ovest della Siria di milizie curde sostenute dagli Stati Uniti, in particolare nella lotta contro i jihadisti dello Stato Islamico (Isis). Lo ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"D'ora in poi, il centro di Afrin è in una situazione di accerchiamento, siamo di fronte alla possibilità di entrare in qualsiasi momento in Afrin", ha dichiarato Erdogan, il giorno dopo la conquista, da parte delle forze di Ankara, di Jandaris città strategica a nord della capoluogo Afrin.