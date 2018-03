M5s, Sibilia: Mattarella saprà interpretare risultato voto

Roma, 9 mar. - "Bella domanda da porre a Mattarella". Risponde così Carlo Sibilia, deputato M5S, arrivando all'assemblea dei parlamentari all'hotel parco dei principi. "Tutte le forze politiche - prosegue - saranno responsabili perché Sanno bene che c'è in gioco il benessere del paese e dei cittadini. Tutti lavoriamo in questo senso".

"Sono convinto che - ha sottolineato - il Quirinale saprà interpretare in maniera giusta rendendo quel che è il risultato elettorale con la sua sensibilità". A chi gli domanda delle intese col centrodestra, Sibilia risponde: " Non dovete chiedere a me".

"Oggi cerchiamo di lavorare per conoscerci un po', c'è una squadra con persone di grandi competenze. Oggi è un bel giorno", ha concluso.