Lega, Maroni fa gli auguri a Salvini: ha davanti sfide epocali

Roma, 9 mar. - "Buon compleanno Matteo Salvini e un grande in bocca al lupo per le sfide epocali che hai davanti a te". Sono gli auguri che, fra i primi, Roberto Maroni ha rivolto pubblicamente via Twitter al leader leghista candidato premier del centrodestra che oggi compie 45 anni, essendo nato a Milano il 9 marzo del 1973.

Maroni, sempre su Twitter, ha espresso anche pubblico affetto per Umberto Bossi che per la prima volta ha pubblicamente sostenuto la premiership di Salvini, in occasione della prima assemblea dei nuovi parlamentari della Lega. "Umberto avrà sempre da me (e da tutti i leghisti) eterna riconoscenza e affetto sincero", ha twittato Maroni.