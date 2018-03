Dazi, Coldiretti: con Trump tornano contro Ue dopo 20 anni

Roma, 9 mar. - I dazi americani contro l`Unione Europea tornano dopo venti anni quando gli Stati Uniti, dopo aver presentato ricorso al Wto contro il divieto europeo alla carne agli ormoni Usa, sono stati autorizzati a fissare nel 1999 una lista di prodotti sui quali sono stati applicati dazi doganali per un valore che ammonta a 116.8 milioni di dollari annuali. E` quanto ricorda la Coldiretti nel sottolineare che la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi alle importazioni di acciaio e alluminio rischia di scatenare un effetto valanga.

Nel lontano luglio 1999, come rappresaglia per la mancata revoca del divieto UE alla carne agli ormoni, gli Stati Uniti - sottolinea la Coldiretti in un comunicato - annunciarono la lista di prodotti UE su cui gli USA avevano applicato dazi ad valorem del 100% tra i quali erano compresi per l`Italia tra gli altri i pomodori in scatola ed i tartufi. Ora si riapre una guerra commerciale che mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 in Usa il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all`anno precedente. Gli Stati Uniti - conclude la Coldiretti - sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made in Italy fuori dall`Unione Europea con un impatto rilevante anche per l`agroalimentare.