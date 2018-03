Gli Obama in trattativa con Netflix per una serie di show

New York, 9 mar. - Barack e Michelle Obama potrebbero presto produrre "una serie di show di alto profilo" in esclusiva per Netflix. A darne notizia è il New York Times, secondo cui le trattative sarebbero in fase avanzata.

Gli show potrebbero prevedere per l'ex presidente il ruolo di moderatore per dibattiti su temi come immigrazione, sanità e cambiamento climatico, mentre l'ex first lady potrebbe occuparsi, per esempio, di nutrizione, un tema su cui ha molto insistito durante gli anni alla Casa Bianca. Inoltre, negli show potrebbero essere raccontate le storie di personaggi a loro modo straordinari, secondo il Times.