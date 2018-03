Endorsment Luttwak per Zingaretti: si faccia avanti, è capace

Roma, 9 mar. - Dopo le elezioni del 4 marzo è necessario che "nuovi personaggi tipo Nicola Zingaretti" si "facciano avanti". La pensa così il politologo americano Edward Luttwak che in una intervista a Italia Oggi ha parole di elogio per il neo eletto presidente, per la seconda volta, della regione Lazio Nicola Zingaretti.

Zingaretti, dice, "l'ho visto emergere fra le rovine e devo dire che se ci sono queste nuove figure la crisi politica non durerà a lungo. E' un politico capace - sottolinea Luttwak -, senza stravaganze, con solida esperienza amministrativa, moderato, e può rappresentare molti italiani". "Spero che emergano persone come lui - conclude . Non c'è tempo da perdere".