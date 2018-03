Creval balza in Borsa del +10,47% su esito aumento capitale

Milano, 9 mar. - Creval in forte progressione in Borsa all'indomani della chiusura dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro, che ha raccolto adesioni pari all'83,1%, corrispondenti a un incasso di 581,6 milioni di euro. Alle 13.15 il titolo balza in Borsa del +10,47% a 0,1118 euro, dopo aver segnato un massimo intraday a 0,1147 euro.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dal 13 al 19 marzo, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei diritti. Resta peraltro fermo l'impegno dei garanti per l'intero ammontare dell'aumento di capitale.