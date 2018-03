Fit: concorso dedicato a scolaresche su rispetto mezzi pubblici

Roma, 9 mar. - Il 30 marzo è il termine ultimo per partecipare alla seconda edizione di "Sono Stato io", il concorso nazionale organizzato dalla Fit-Cisl, con il patrocinio del ministero dei Trasporti e la collaborazione del ministero dell'Istruzione, per educare bambini, ragazzi e giovani al rispetto dei mezzi pubblici di trasporto e di coloro che vi operano.

Per partecipare al concorso, gli alunni e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado devono presentare fumetti o spot audio/video che approfondiscano il tema del rispetto dei mezzi di trasporto pubblico, in modo da capirne l'importanza. Per i migliori lavori sono previsti buoni libri per un valore fino a 500 euro, tablet e mountain bike. Tutte le informazioni e il bando sono pubblicati sul sito www.sonostatoio.com.