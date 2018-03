Pd, Cuperlo: peggio della sconfitta c'è la sua banalizzazione

Roma, 9 mar. - "Una sola cosa è peggio della sconfitta, banalizzarla. Di fronte al dato delle urne sarebbe folle rispondere con lo stesso schema dell`ultimo decennio: partire dai nomi e costruire attorno a quelli le squadre da mettere in campo". Lo ha detto Gianni Cuperlo, della minoranza dem.

"L`opera da compiere questa volta è diversa - ha detto - bisogna ritessere una tela che si è strappata, e non negli ultimi anni soltanto. Vuol dire tenere assieme presenza, pensiero, una diversa idea di comunità. Per troppo tempo abbiamo vissuto di programmi e smarrito identità. È un`impresa pazzesca per ambizione e difficoltà, ma da qui bisogna passare. Ci sarà bisogno di tutte e tutti. A partire dalle personalità che in queste ore stanno dimostrando la loro voglia di battersi per rimettere in piedi il Pd e la sinistra. Di questo vorrei discutere sabato 17 in un incontro aperto che terremo al Nazareno. L`ho citato mesi fa in un libretto - ha ricordato Cuperlo - ma forse viene meglio ricordarla adesso quella frase di Bruno de Finetti, "Occorre pensare in termini di utopia, perché ritenere di poter affrontare efficacemente i problemi in maniera diversa è ridicola utopia"".