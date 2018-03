Firmato accordo tra Electrolux e Roncadin per ricollocazione -2

Milano, 9 mar. - "Questo accordo è frutto del lavoro costante di Electrolux nel ricercare, in questi quattro anni, soluzioni sostenibili che potessero garantire una continuità occupazionale per i nostri dipendenti, in una realtà aziendale solida", ha commentato Ernesto Ferrario, amministratore delegato Electrolux Italia. "Il percorso fatto sino ad ora è stato complesso, in un contesto industriale difficile, ma sono molto soddisfatto perché con questa firma abbiamo portato a termine e mantenuto fede agli impegni sottoscritti".

"Roncadin conferma il suo impegno a investire nel territorio, come ha sempre fatto fin dalla sua nascita", ha dichiarato Edoardo Roncadin, presidente dell'azienda di Meduno. "Superato il colloquio di valutazione iniziale e dopo un periodo di prova di massimo due mesi, assumeremo a tempo indeterminato i dipendenti Electrolux che vorranno diventare parte della nostra grande famiglia, per lavorare con noi alla realizzazione concreta dei piani di crescita di Roncadin. Siamo felici di poter avere così un ruolo effettivo nel salvaguardare l'occupazione e lo sviluppo della zona pedemontana".

Roncadin nel corso dell'anno completerà la costruzione di un nuovo stabilimento a Meduno con due nuove linee di produzione, la prima delle quali entrerà in funzione entro l'estate.

Soddisfazione per l'accordo è stata espressa dal Presidente di Unindustria, Michelangelo Agrusti, il quale ha poi posto l'accento sull'ottimo lavoro svolto dal management Electrolux affinché la più importante azienda del territorio restasse a Porcia: "Non era una cosa scontata, non è stato semplice, ma alla fine - ha spiegato - grazie al sostegno di Regione e Governo, è stato individuato un accordo che consente alla multinazionale di continuare a produrre nel Pordenonese». Riferendosi infine all'area dismessa di Porcia in attesa di ricollocazione, il Presidente ha aggiunto che Unindustria proseguirà nella ricerca di soluzioni per la reindustrializzazione di un compound molto attrattivo in quanto già strutturato e organizzato. "Non demordiamo - ha promesso - un`area così grande non può restare così a lungo inutilizzata".