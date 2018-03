Bossi: Salvini con appoggio Berlusconi può diventare premier

Milano, 9 mar. - "Berlusconi ha detto che lo fa diventare premier e se lo ha detto Berlusconi...". Così Umberto Bossi al suo arrivo al Palazzo delle Stelline, dove è in corso l'incontro degli eletti della Lega in Parlamento.

A chi gli ha chiesto se Salvini diventerà premier, l'ex leader leghista ha replicato: "Lo vuole diventare ma se ha l'appoggio di Berlusconi. E molti possono dargli una mano, tutti. Mica si può mandare per aria la Lega". Riguardo a chi lo appoggerebbe, Bossdi ha aggiunto: "Questo non lo so, però se c'è una possibilità e Berlusconi lo appoggia, sicuro lo può diventare e poi molta gente lo può aiutare".