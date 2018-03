Engie conferma al Mise i piani di sviluppo in Italia

Roma, 9 mar. - Engie Italia, durante un incontro al ministero dello Sviluppo economico, ha confermato i propri piani di sviluppo e l'intenzione di crescere con la propria presenza ed attività sul territorio nazionale. Ciò, informa una nota, è dimostrato anche dai risultati positivi ottenuti nel 2017 e dai recenti investimenti, tra i quali il raddoppio dei volumi nel settore del teleriscaldamento, la forte crescita nella pubblica illuminazione (con oltre 300.000 punti luce in 110 comuni), gli interventi di efficienza energetica in più di 10.000 edifici pubblici e privati, lo sviluppo di nuove offerte e servizi innovativi ed integrati per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.

Engie Italia ha deciso nel 2017, a seguito dell`integrazione delle varie attività nei settori energia, efficienza e servizi in un`unica identità aziendale, di avviare un processo di armonizzazione dei contratti di lavoro applicati in azienda. Tale processo riguarda circa il 15% dei dipendenti in Italia, che passeranno dai contratti gas/acqua ed elettrico al contratto metalmeccanico, che è il contratto già applicato alla grande maggioranza dei collaboratori, fermo restando il principio cardine della massima garanzia e tutela dei livelli economici percepiti dai dipendenti interessati dal percorso di armonizzazione.

Engie Italia continua a mantenere i propri collaboratori e la loro expertise al centro del suo progetto: l`azienda ha assunto oltre 100 nuovi dipendenti nel 2017, non ha delocalizzato all`estero e intende proseguire con nuove assunzioni, investendo nella formazione in ambito manageriale, tecnico e di sicurezza.