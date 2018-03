Dazi, Malmstroem: se Ue verrà colpita faremo ricorso al Wto -2

Roma, 9 mar. - L'Ue "non si sta preparando alla guerra commerciale, ha precisato la Malmstroem, e "la prima opzione resta il dialogo". Tuttavia l'approccio scelto da Washington "non è quello giusto". Soprattutto la motivazione che viene data alle misure, quella della sicurezza nazionale, fa sì che "certamente non sia giusto includere l'Europa - ha detto l'eurocommissaria - perché siamo amici, siamo alleati e lavoriamo assieme. Non possiamo essere ritenuti una minaccia alla sicurezza Usa. Quindi siamo fiduciosi di essere esclusi".