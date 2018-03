Zaia: Salvini candidato premier centrodestra,io penso a autonomia

Milano, 9 mar. - "Il candidato è Salvini, è una richiesta sprecata. Ringrazio tutti per le manifestazioni di stima, ma non esiste. Ho già detto di no tante volte". Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha replicato così a chi gli ha chiesto che cosa risponderebbe alla richiesta di disponibilità per una sua candidatura alla premiership. Al riguardo, "la partita è assolutamente chiusa, non abbiamo alternativa, ce n'è una e basta. Se nessuno troverà la quadra sarà inevitabile che ci sarà un governo che resta in carica qualche mese per fare la legge elettorale".