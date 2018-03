Di Maio introdurrà assemblee deputati e senatori M5S

Roma, 9 mar. - Inizierà alle 13.30 a Roma la riunione dei neo parlamentari M5S convocati da Luigi Di Maio all`hotel Parco dei Principi, già sede del comitato elettorale pentastellato. Deputati e senatori (330 circa), viene spiegato dallo staff, saranno in due stanze diverse dove sono previsti gli interventi del capo politico, dei rispettivi capigruppo (Giulia Grillo a Montecitorio e Danilo Toninelli per Palazzo Madama secondo indiscrezioni non smentite) e del capo della comunicazione, Rocco Casalino.

Ai neo eletti verrà spiegato come funziona la vita parlamentare e verrà data l`indicazione di stare attenti all`uso dei social network e alla stampa. Per ora hanno la consegna del silenzio, salvo interventi concordati con lo staff. Durante lo svolgimento delle assemblee dei due gruppi, che dureranno all`incirca fino alle 18, lo staff ha assicurato dei punti stampa e al termine un incontro dei capigruppo con i giornalisti.

Intanto i neo eletti stanno arrivando alla spicciolata all'hotel a pochi passi da viale Parioli, per lo più in taxi ed entrando velocemente in albergo per evitare telecamere e cronisti. Alla stampa infatti non è consentito sostare davanti l'ingresso principale del Parco dei Principi. Per loro è stato riservato uno spazio sul marciapede antistante l'hotel.