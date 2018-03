Eni, a Venezia i vaporetti vanno a Eni Diesel+ -2

Roma, 9 mar. - A tal fine l`accordo prevede che Veritas, multiutility che effettua la raccolta, valorizzazione e trattamento dei rifiuti nel territorio veneziano, conferisca la raccolta di olio di frittura di origine domestica, previo trattamento di purificazione, alla bioraffineria Eni di Venezia, consentendo così di mettere in atto un esempio concreto di valorizzazione di scarti di consumi.

Per testarne i risultati in termini di riduzione delle emissioni inquinanti di Eni Diesel + e dei consumi, un autobus con motorizzazione Euro 3 è stato impiegato nei laboratori Eni a San Donato Milanese dove sono stati effettuati, in collaborazione e con la supervisione dell`Istituto Motori del CNR di Napoli, test sperimentali finalizzati a validare l`impatto positivo dell`utilizzo di Eni Diesel+ in termini di riduzione di emissioni inquinanti e di efficienza di combustioni. Gli esami di laboratorio hanno evidenziato una riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare ossidi di azoto, particolato primario e secondario, e delle particelle ultrafini, ma anche minori consumi, in conseguenza dell`elevato potere calorifico della componente biologica.

Per la prima volta saranno effettuati durante la sperimentazione a Venezia i test sui motori marini: un motore di un vaporetto alimentato con il nuovo gasolio verrà sottoposto a prove al banco per una analisi delle emissioni e dei consumi che verrà effettuata da Avm/Actv (su protocollo di prova dell`Università Ca` Foscari di Venezia) e dall`Istituto Motori del CNR di Napoli per Eni.