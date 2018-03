Dazi, Malmstroem: se Ue verrà colpita faremo ricorso al Wto

Roma, 9 mar. - Non è ancora chiaro il quadro di ricadute per i paesi dell'Unione europea dei dazi varati ieri dal presidente Usa Donald Trump. "Dobbiamo capire meglio", ha affermato la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem a margine di un evento in Germania. "Speriamo si chiarisca che l'Ue ne è esclusa. Se così non fosse sarebbe incompatibile con le regole del Wto", l'Organizzazione mondiale del commercio. "A quel punto faremmo ricorso al Wto - ha aggiunto Malmstroem - possibilmente assieme a qualche alleato".

Nel corso della giornata di oggi il vicepresidente della Commissione, Jyrki Katainen terrà una conferenza stampa sulla risposta europea ai dazi Usa, che colpirebbero prevalentemente acciaio e alluminio.