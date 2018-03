Milano, Sala avvia riflessione post voto con Giunta e maggioranza

Milano, 9 mar. - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha convocato per il pomeriggio del 16 marzo i propri assessori per "una riflessione condivisa sulla situazione politica generale e sul contributo che l`esperienza milanese può dare in questo momento". Un incontro che sarà seguito da un altro appuntamento analogo dedicato ai Consiglieri di maggioranza in Consiglio Comunale. Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook.

"Non ho preteso e non pretenderò mai che chi mi sostiene sposi completamente la mia linea, ma una visione politica unitaria e condivisa resta la caratteristica positiva dell`esperienza della sinistra milanese" ha osservato il primo cittadino.

"Come ho detto nei giorni scorsi possiamo essere soddisfatti per il risultato elettorale a Milano e, al contempo, dobbiamo essere consapevoli che il miglior contributo che possiamo dare alla sinistra e al Paese è proseguire ancora meglio nel governo della nostra città. Accanto alla riconferma delle linee guida della nostra azione e dei suoi interpreti, è necessaria una riflessione condivisa" ha aggiunto Sala.