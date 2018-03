Catalogna: Puigdemont non esclude nuove elezioni

Roma, 9 mar. - Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont non esclude lo svolgimento di nuove elezioni in Catalogna se il candidato separatista per la presidenza regionale (Jordi Sanchez) non potrà essere investito normalmente. "Non è affatto una tragedia che ci siano nuove elezioni, anche se questa non è la priorità e nessuno di noi lo vuole", ha detto al quotidiano nazionalista catalano El Punt Avui.

L'ex presidente regionale, deposto da Madrid in seguito alla dichiarazione di indipendenza il 27 ottobre 2017, vive attualmente a Bruxelles e rischia di essere arrestato se torna in Spagna. Ha quindi ritirato la sua candidatura alla carica di presidente regionale a favore dell'indipendente Jordi Sanchez.

La cerimonia di inaugurazione è prevista per lunedì, ma non è certo cosa possa succedere. Jordi Sanchez è attualmente sotto custodia. Ha chiesto un permesso di uscita per andare in Parlamento, ma non è affatto sicuro che lo otterrà.

"Se torniamo alle elezioni, sarà a causa dell'irresponsabilità dello stato, che non ha accettato i risultati del voto del 21 dicembre" che aveva dato la maggioranza assoluta ai separatisti nel parlamento catalano, ha detto Puigdemont. Il governo spagnolo di Mariano Rajoy ha chiesto ai parlamentari di non designare un candidato attualmente perseguito dalla giustizia.

(fonte afp)