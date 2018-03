A Sidney la rassegna A Glimpse on Today`s Italy -2

Roma, 8 mar. - vinodentro 2Vinodentro è un neo-noir del 2013 scritto e diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani basato sul libro Vino dentro di Fabio Marcotto. Per Giovanni Cuttin tutto è cominciato con il primo sorso di vino della sua vita, un Marzemino, citato da Lorenzo Da Ponte nel suo libretto per il Don Giovanni di Mozart. Nell'istante in cui assapora quel nettare rossosangue Giovanni avverte una misteriosa esplosione dei sensi e da quel momento in poi la sua natura si trasforma: in tre soli anni, da timido impiegato di banca e marito fedele diventa direttore, tombeur de femmes e il più riverito e stimato esperto di vino in Italia... proprio come aveva predetto l'enigmatico "Professore" che lo aveva convinto ad assaggiare quel primo bicchiere di vino. Accusato dell'omicidio di sua moglie Adele, Giovanni viene messo sotto torchio dal commissario Sanfelice ed è costretto a ricostruire gli ultimi tre anni della sua vita, dominati da un'unica e folle passione: il vino.(Segue)

