Salvini: si torna a votare? Sicuramente non si fanno pastrocchi

Milano, 9 mar. - È presto per capire se si tornerà al voto ma per Matteo Salvini "sicuramente non si fanno pastrocchi". A chi gli ha chiesto, al suo arrivo al Palazzo delle Stelline a Milano, dove è in corso l'incontro con gli eletti in Parlamento della Lega, se il dialogo con un Pd senza Renzi sarebbe più facile, Salvini ha replicato: "Io dialogo con tutti, mi hanno chiesto di dialogare con tutti e dialogo con tutti: poi c'è un programma scelto dagli italiani quindi più che dialogare con Salvini bisognerà scegliere l'idea d'Italia".

A chi gli ha chiesto se Luca Zaia potrebbe essere un buon premier, Salvini si è limitato a rispondere: "Ho parlato con Luca lungamente di autonomia e di Veneto e continueremo a ragionare di autonomia e di Veneto".