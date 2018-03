Salvini: se il programma è buono si aggiungono altri figli

Milano, 9 mar. - Matteo Salvini boccia l'idea di gruppi unici dei partiti del centrodestra in Parlamento e punta sul programma del centrodestra, in grado, ha sostenuto, di "aggiungere altri figli", cioè di acquistare ulteriori consensi in Parlamento. "Leggo tante fantasie sui giornali, adesso ci prepariamo come Lega, la coalizione è quella conservatrice e poi ascolteremo tutti", ha risposto il leader leghista sul tema al suo arrivo a Palazzo delle Stelline a Milano.

A chi gli ha chiesto con chi farà il governo, Salvini ha replicato: "Lasciatemi festeggiare il mio compleanno nella migliore maniera possibile. Sono 45 anni e 183 parlamentari, non male. Con loro iniziamo a costruire, da domani inizierò ad ascoltare, incontrare e capire". Chi ha invitato a questa festa? "Oggi festeggio rigorosamente con i miei figli e coi figli che gli italiani hanno scelto, perché li rappresentassero in Parlamento da Bolzano a Palermo". E se non bastassero, "se il programma è buono a figli si aggiungono altri figli, quindi vediamo: il nostro programma è buono".