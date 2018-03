GB, Russia: sbagliati paralleli avvelenamento ex spia e Litvinenko

Mosca, 9 mar. - I paralleli tra l'assassinio di Alexander Litvinenko e il tentato assassinio di Sergei Skripal sono "fuori luogo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il ministro ha detto che Mosca è pronta ad aiutare i servizi segreti britannici nelle indagini dell'avvelenamento di Skripal, ma ha anche detto che sono "inappropriate" le linee tracciate tra l'avvelenamento di Sergei Skripal ed Alexander Litvinenko. "Guardo la tv, non ne esci, stanno tracciando paralleli con la morte di Litvinenko, anche nel Regno Unito. Voglio inoltre ricordare che la morte di Litvinenko, per la quale anche quella volta è stata chiamata in causa la Federazione russa, non è stata indagata fino in fondo", ha dichiarato in una conferenza stampa con il presidente della Commissione dell'Unione Africana Moussa Faki Mahamat.