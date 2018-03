Sala: Pd deve reagire, se no può finire peggio del Ps in Francia

Milano, 9 mar. - Il Pd deve "reagire" alla sconfitta elettorale, se no rischia di fare la fine del partito socialista francese, che nel 2017 ha subito un fortissimo ridimensionamento, ma non con nuove primarie. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai microfoni di "Gioco a premier" su Radio Rai 1. Il primo cittadino resta contrario all'ipotesi di nuove consultazioni interne e ha aggiunto che "non solo" se ci fossero non si candiderebbe, ma le considererebbe in questo momento "un atto da egoriferiti, non dobbiamo approfittare della pazienza degli elettori".

Sala ha poi aggiunto che non prenderà tessere di partito, tantomeno quella del Pd, almeno fino alla fine del suo mandato da sindaco "perché mi sono proposto ai milanesi senza" e "mi sembra un questione di serietà" continuare così.

Quanto ai suoi rapporti con il segretario dimissionario del Pd, Matteo Renzi, il primo cittadino ha negato di averlo abbandonato: "No, ho sempre avuto un rapporto non facilissimo con lui, mi spiace che adesso tutte le colpe le diano a Renzi", ma "certe cose non le ho apprezzate" e tra queste c'è "la conferenza stampa ambigua" con la quale l'ex premier ha annunciato le sue dimissioni.