In vendita a Milano complesso Piazza D'Armi e Magazzini Baggio

Milano, 9 mar. - Invimit ha avviato la procedura per la vendita di un importante complesso immobiliare a Milano, costituito da un ex deposito con magazzini a uso militare completamente in disuso denominato Magazzini di Baggio e da un'area incolta denominata Piazza d`Armi. Si tratta di due compendi con una superficie complessiva di circa 38,7 ettari con un potenziale edificatorio di circa 270mila mq che sono state conferite nel Fondo i3 Sviluppo Italia Comparto 8-quater nel luglio del 2016.

Si tratta - spiega una nota di Invimit - "di una importante operazione immobiliare che certamente potrà ridare una nuova opportunità di valorizzazione e sviluppo a un importante e strategica area di Milano ben servita dalla rete stradale, dai mezzi pubblici e nei pressi della fermata della linea M1 della metropolitana".