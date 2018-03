Pd, Fassino: lunedì non sarà una Direzione drammatica

Roma, 9 mar. - "Lunedì la direzione del Pd non sarà una seduta drammatica". Lo ha detto l'ex sindaco di Torino, Piero Fassino (Pd) in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

"La drammatizzazione - ha aggiunto Fassino - piace a tutti coloro che hanno un'idea spettacolare della politica. Chi ha un'idea seria della politica non credo che si auguri una drammatizzazione. Nel gruppo dirigente del Pd siamo tutti consapevoli che questa sconfitta è molto grave e che va affrontata con serietà costruendo una riflessione unitaria del nostro gruppo dirigente e non producendo delle spaccature".

Il centrosinistra troppo litigioso al suo interno, ha spiegato Fassino, "è una rappresentazione un po' caricaturale perchè non conosco partiti monolitici. La politica è fatta di confronto d'idee tra e dentro le forze politiche. Non è che ogni volta che c'è una discussione avviene una spaccatura, o quando c'è un confronto tra idee diverse c'è una divisione. Questa enfasi nevrotico-mediatica a cui siamo stati abituati in questi anni dovremmo lasciarcela alle spalle. E proprio questa enfasi ha orientato sicuramente una parte degli elettori".